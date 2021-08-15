17 Ağustos 2021, Salı
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Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşında 1.91 boyundaki Luyindama özellikle geride kalan sezon ortaya kodluğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen Luyindama, bu sezon Galatasaray'da toplam 4 maçta 360 dakika forma giydi.
Öte yandan bazı menajerlerin ise Fenerbahçe'ye transfer olan ancak lisansı çıkarılmayan Steven Caulker'ı kiralık olarak Trabzonspor'a önerdikleri ifade edildi.
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Christian Luyindama Trabzonspor'a önerildi!
Savunmaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’a flaş bir isim önerildi. Galatasaray'da gözden düşen Christian Luyindama, sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi. Öte yandan bazı menajerlerin ise Fenerbahçe’ye transfer olan ancak lisansı çıkarılmayan Steven Caulker’ı kiralık olarak Trabzonspor’a sundukları ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Christian Luyindama'nın sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından Trabzonspor'a tavsiye edildiği öğrenildi.
Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşında 1.91 boyundaki Luyindama özellikle geride kalan sezon ortaya kodluğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen Luyindama, bu sezon Galatasaray'da toplam 4 maçta 360 dakika forma giydi.
Öte yandan bazı menajerlerin ise Fenerbahçe'ye transfer olan ancak lisansı çıkarılmayan Steven Caulker'ı kiralık olarak Trabzonspor'a önerdikleri ifade edildi.
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