Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Brian Ocampo için dudak uçuklatan rakam!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Uruguay basını, sarı-kırmızılıların Nacional forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Brian Ocampo için teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Kadrosunu son olarak 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kopenhag'dan Victor Nelsson ile takviye eden Galatasaray için Uruguay'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray'ın Uruguay ekibi Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki Brian Ocampo'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon dolarlık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Adı Galatasaray ile anılan Brian Ocampo'nun güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 2.3 milyon Euro olarak gözüküyor.

22 yaşındaki forvet 1 kez Uruguay A Milli Takımı'nda forma giydi.

BRIAN OCAMPO KİMDİR?

Tam adı Brian Alexis Ocampo Ferreira olan futbolcu, 25 Haziran 1999 tarihinde Uruguay'ın Florida kentinde dünyaya geldi. Futbola Nacional altyapısında başlayan Uruguaylı futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 16 maçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Ocampo'nun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek.

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