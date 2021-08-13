St. Johnstone Galatasaray maçında Mbaye Diagne boş geçmedi!
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray'da, kilidi açan isim Mbaye Diagne oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Mostafa Mohamed gözden düşerken, Mbaye Diagne parlamaya devam ediyor. Fatih Terim, ilk maçta etkisiz bir görüntü çizen Mohamed'in yerine Senegalli futbolcuya şans verdi. Geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen ancak İngiliz ekibinin küme düşmesiyle birlikte Florya'ya dönen Diagne, St. Johnstone karşısında da golünü yazdı ve fırsatı kaçırmadı. 29. dakikada Kerem'in pasıyla soldan bindirme yapan golcü futbolcu, kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara yolladı. PSV Eindhoven ile oynanan ve 2-1 biten Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında da golü yazmayı başarmıştı.
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