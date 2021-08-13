St. Johnstone Galatasaray maçında Emre Kılınç oyuna girdi golünü attı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Kılınç, 89'da oyuna girdi. 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü attı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim'in kulübeye çektiği Emre Kılınç, St. Johnstone karşısında son anlarda oyuna dahil oldu. 89. Dakikada Feghouli'nin yerine maça giren başarılı futbolcu, golünü yazmayı ihmal etmedi. Ryan Babel'in ceza sahasına taşıdığı topu iyi takip eden Emre, savunmanın hatasını kesti ve Galatasaray'ın 4. golüne imza atmayı başardı.

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