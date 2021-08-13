St. Johnstone Galatasaray maçında Feghouli attığı golle kendisini affettirdi!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Feghouli maça etkisiz başlarken, ikinci yarıda attığı golle kendisini affettirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galibiyetin mimarlarından biri de Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu, 69. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 3-1 öne geçiren isimdi. Attığı gole kadar sahada fazla varlık gösteremeyen 31 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 66'de gole yaklaştı. Yerden şutunu kalece Clark kontrol etti. 3 dakika sonra ise amacına ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcu Kerem'in pasıyla topla buluşup şut açısını bulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı ve top köşeden ağlara gitti. Bu golle kötü oyununu affettiren tecrübeli futbolcu sonrasında ise vites yükseltip klasını konuşturdu.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Feghouli karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, lig öncesi moral açısından önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Tecrübeli krampon, gelecek haftalarda performanslarının yükseleceğini de sözlerine ekledi.

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