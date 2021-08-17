"MARCAO ÖZÜR DİLEYECEK"

Öte yandan maç sonrası Fatih Terim, konuya ilişkin, "Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı. Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil. Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak. Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek." dedi.

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