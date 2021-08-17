Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao kaç maç ceza alacak?
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Cimbom'da, galibiyetin önüne Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı olay geçti. Brezilyalı savunmacı Marcao, mücadelenin 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı. Maç sonrası futbolseverler, Marcao'nun nasıl cezalandırılacağını merak ederken, konu ile ilgili kural ortaya çıktı. İşte Marcao'nun alacağı ceza... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Daha önce Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
"SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ"
Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.
İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.
"MARCAO ÖZÜR DİLEYECEK"
Öte yandan maç sonrası Fatih Terim, konuya ilişkin, "Kerem Aktürkoğlu, bizim genç oyuncumuz, kıymetlimiz. Böyle şeyler soyunma odasında olur ama bu hiç hoş olmadı. Bu olayı kendi içimizde çözeceğiz, yaptırım olursa olur. Maç bittikten sonra bir karara hemen varmak doğru değil. Marcao'ya gereken ne yapılacaksa biz yapacağız, yönetimimiz yapacak. Marcao çıkacak herkesden özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek." dedi.
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