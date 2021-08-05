Son dakika spor haberi: Sacha Boey Galatasaray St. Johnstone karşılaşmasında kariyerindeki ilk golü kaydetti!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü atan Sacha Boey, kariyerinde ilk golünü kaydetmiş oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile ilk çıktığı maçta St Johnstone ağlarını havalandırmayı başardı. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fransız futbolcu Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi ilk maçı olan St Johnstone karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilkleri yaşadı. 20 yaşındaki sağ bek, müsabakaya 11'de başladı ve rakip fileleri de 1 kez havalandırdı. Mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıkan Boey, takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Sacha Boey ayrıca bu golle profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
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