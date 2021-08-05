06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması! Transfer...

Fatih Terim’den Caner Erkin açıklaması! Transfer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in sarı-kırmızılı takıma transfer ihtimaliyle ilgili de konuştu. (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone'u ağırlayan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin'in transferiyle ilgili de konuşan Terim, "Caner Erkin, milli takımdan oyuncum. Ancak şu anda van Aanholt, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere 3 bekimiz var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok." ifadelerini kullandı.

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