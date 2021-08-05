UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda St. Johnstone'u ağırlayan ve rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin'in transferiyle ilgili de konuşan Terim, "Caner Erkin, milli takımdan oyuncum. Ancak şu anda van Aanholt, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere 3 bekimiz var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok." ifadelerini kullandı.

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