Galatasaray 1 - 1 St. Johnstone (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray maça; Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı; Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Babel ve Mostafa Mohamed 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fernando Muslera'nın hatası sonucu St. Johnstone penaltı kazandı.

İskoç ekibinin kazandığı penaltıda 58. dakikada Kerr vuruşu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Cimbom, 60. dakikada yeni transferi Boey ile skoru eşitlese de mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Aslan, bu sonuçla turu rövanşa bırakmış oldu.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Cimbom, Johnstone ile rövanş maçını 12 Ağutos'ta deplasmanda oynayacak.

SACHA BOEY İLK GOLÜNÜ ATTTI

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Sacha Boey, kariyerinin ilk golünü kaydetti.

ÜÇ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

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