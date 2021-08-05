05 Ağustos 2021, Perşembe
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Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar ayrılıyor! 3 kulüple temasa geçti
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve takımın en çok kazanan ismi konumunda bulunan Radamel Falcao ile yollar ayrılıyor... Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın "Kulüp bulmasını rica ettik" dediği Radamel Falcao'nun menajeri Katar, ABD ve Meksika'dan 3 kulüple iletişime geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Falcao ayrılık için düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın, "Kendine takım bul" dediği Kolombiyalı yıldız kendisine gelen 3 teklifi değerlendirmeye aldı. ABD, Meksika ve Katar'tan birer kulüp Falcao'yu transfer etmek istiyor.
İLK TERCİHİ AMERİKA
Takvim'in haberine göre; Tecrübeli forvetin menajeri Jorge Mendes bu kulüplerle pazarlıklarını sürdürüyor. Galatasaray yönetiminin bonservis beklentisinin bulunmadığı belirlendi. Falcao'nun ilk tercihinin ABD olduğu ifade ediliyor.
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