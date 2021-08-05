Galatasaray'da Aliou Dieng transferi zora girdi! Al Ahly'nin istediği rakam...
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp Malili oyuncu için Mısır kulübüne 5.5 milyon Euro teklif ederken, Al Ahly ise 9 milyon Euro talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Aliou Dieng transferi zora girdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı kırmızılılar son olarak 5.5 milyon euro teklif ederken, Al Ahly kulübünün bu bonservis bedeline olumsuz yaklaştığı ve kapıyı 9 milyon euro'dan açtığı iddia edildi. Mısır basınında Al Ahly kulübüne yakın kaynaklar, yönetimin, Dieng için indirim yapmaya yanaşmadığını yazdı. Al Ahly, oyuncuyu 2019 yılında 1.2 milyon euro'ya transfer etmişti. 23 yaşındaki ön liberoya başka kulüplerin de talip olması nedeniyle bonservis bedelini yukarı çekti. Buna karşın Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu ve yüksek bonservis bedelinden dolayı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine yöneldiği belirtildi. Al Ahly'nin hocası Mosimane, "Aliou Dieng sistemimizin en önemli parçası. Dürüst konuşmam gerekirse ondan vazgeçmem kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
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