Benfica Galatasaray'a haber yolladı! Gedson Fernandes...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden renklerine bağlamak istiyor. Portekiz temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılara haber yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a Benfica'dan şartlı bir geri dönüş yapıldı. Sarı- kırmızılı takım, 2020-21'in ikinci yarısında olduğu gibi, Portekizli yıldız adayını yeniden kiralamak istiyor. Bu konuda Benfica'dan gelecek yanıtı beklerken Portekiz ekibinden G.Saray'ı çok da memnun etmeyen bir açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Benfica yöneticileri, "Gedson'u yeniden kiralamaya sıcak bakmıyoruz. Bonservisiyle isterseniz görüşelim" dedi. Ayrıca Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Gedson için takımda kalması yönünde planlar yapmaya başladığı öğrenildi.

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