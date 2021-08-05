05 Ağustos 2021, Perşembe
Benfica Galatasaray'a haber yolladı! Gedson Fernandes...
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden renklerine bağlamak istiyor. Portekiz temsilcisi, 22 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılara haber yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a Benfica'dan şartlı bir geri dönüş yapıldı. Sarı- kırmızılı takım, 2020-21'in ikinci yarısında olduğu gibi, Portekizli yıldız adayını yeniden kiralamak istiyor. Bu konuda Benfica'dan gelecek yanıtı beklerken Portekiz ekibinden G.Saray'ı çok da memnun etmeyen bir açıklama geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Benfica yöneticileri, "Gedson'u yeniden kiralamaya sıcak bakmıyoruz. Bonservisiyle isterseniz görüşelim" dedi. Ayrıca Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Gedson için takımda kalması yönünde planlar yapmaya başladığı öğrenildi.
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