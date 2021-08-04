DANİMARKA BASINI YAZDI

Takvim'in Danimarka basınına dayandırdığı habere göre; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.