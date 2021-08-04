Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni stoperi ortaya çıktı! O isim Erik Sviatchenko...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimden stoper bölgesine takviye yapılmasını talep etmişti. Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren Aslan'da aranan isim bulundu. Cimbom Danimarkalı stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray transferde yönünü Danimarka'ya çevirdi. Marcao ve Luyindama ile rekabete girecek yabancı bir stoper arayan Galatasaray için Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Stoper hattını yabancı bir oyuncu ile takviye etmeyi planlayan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.
DANİMARKA BASINI YAZDI
Takvim'in Danimarka basınına dayandırdığı habere göre; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Adı Galatasaray ile anılan Sviatchenko kariyerinde Glasgow'da da forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stopper 5 kez de Danimarka Milli takımı'nda görev yaptı.
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