04 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni stoperi ortaya çıktı! O isim Erik Sviatchenko...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yönetimden stoper bölgesine takviye yapılmasını talep etmişti. Bir süredir stoper arayışlarını sürdüren Aslan'da aranan isim bulundu. Cimbom Danimarkalı stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni stoperi ortaya çıktı! O isim Erik Sviatchenko...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.08.2021

Galatasaray transferde yönünü Danimarka'ya çevirdi. Marcao ve Luyindama ile rekabete girecek yabancı bir stoper arayan Galatasaray için Danimarka'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni stoperi ortaya çıktı! O isim Erik Sviatchenko...

Stoper hattını yabancı bir oyuncu ile takviye etmeyi planlayan Galatasaray'ın Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni stoperi ortaya çıktı! O isim Erik Sviatchenko...

DANİMARKA BASINI YAZDI
Takvim'in Danimarka basınına dayandırdığı habere göre; sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki stoper için devrede olduğu aktarıldı. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve oyuncunun kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni stoperi ortaya çıktı! O isim Erik Sviatchenko...

Adı Galatasaray ile anılan Sviatchenko kariyerinde Glasgow'da da forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stopper 5 kez de Danimarka Milli takımı'nda görev yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Genç oyuncu... Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Genç oyuncu...
UEFA'nın kararı ne? G.Saray cephesinden Oğulcan açıklaması! UEFA'nın kararı ne? G.Saray cephesinden Oğulcan açıklaması!
Yeni G.Saray'da kimler oynayacak! İlk 11... Yeni G.Saray'da kimler oynayacak! İlk 11...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör