Galatasaray'a Viking stoper! Erik Sviatchenko gündeme geldi | Trabzonspor da istemişti
Gelecek sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım Luyindama'yı elden çıkarmak isterken, Marcao'ya da istenen teklif gelmesi halinde yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda B planını hazırlayan Cimbom, stoper bölgesi için Erik Sviatchenko'yu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray defansı güçlendirmek istiyor. Gündemde Tanganga, Kim Jae-Min, Ahmedhodzic ve Bazoer ile beraber sürpriz isim Ozan Kabak var. Ancak Danimarkalılar bu listeye Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'yu da ekledi. 29 yaşındaki futbolcunun taliplerinin arttığını belirten, Fotomaç'ın BT gazetesinden derlediği habere göre; "Erik Sviatchenko hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kariyerinin başlarında da oynadığı Celtic'in kendisiyle yeniden ilgilendiğine dair haberler geldi. Şimdi Türk büyük kulübü Galatasaray, stoper oyuncusunu transfer etmek için teklif vermeye hazırlanıyor" yorumu yaptı.
TRABZON DA İSTEDİ
Haberde ayrıca şu bilgiler verildi: Türk takımının, Erik Sviatchenko'yu alabilmeleri için öncelikle kulüpteki yabancı sayısını 14'e düşürmeleri gerekiyor. Ayrıca Sviatchenko'nun Türk futboluyla bağlantısı da ilk değil. Geçmişte Trabzonspor da ona ilgi gösterdi. Ancak şimdi Galatasaray'ın onu transfer etme ihtimali yüksek görünüyor." BT gazetesi, gelecek sezon Premier Lig'de oynayacak olan Brentford'un da oyuncu için devreye girme ihtimalinden bahsetti. Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erik Sviatchenko'nun güncel Transfermarkt değeri 2 milyon euro...
Kariyeri boyunca 330 maçta görev yaptı, 26 gol atıp, 24 de asist yaptı. Uzun boyu ile dikkat çeken ve hücumda da oldukça etkili olan Sviatchenko savunmada pes etmeyen yapısıyla tanınıyor.
29 yaşında ve 1.85 boyundaki Sviatchenko, Celtic'te de forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stoper 5 kez de Danimarka Milli Takımı'nda görev yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası