Galatasaray'a Viking stoper! Erik Sviatchenko gündeme geldi | Trabzonspor da istemişti

Gelecek sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım Luyindama'yı elden çıkarmak isterken, Marcao'ya da istenen teklif gelmesi halinde yolları ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda B planını hazırlayan Cimbom, stoper bölgesi için Erik Sviatchenko'yu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray defansı güçlendirmek istiyor. Gündemde Tanganga, Kim Jae-Min, Ahmedhodzic ve Bazoer ile beraber sürpriz isim Ozan Kabak var. Ancak Danimarkalılar bu listeye Midtjylland'da forma giyen Erik Sviatchenko'yu da ekledi. 29 yaşındaki futbolcunun taliplerinin arttığını belirten, Fotomaç'ın BT gazetesinden derlediği habere göre; "Erik Sviatchenko hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kariyerinin başlarında da oynadığı Celtic'in kendisiyle yeniden ilgilendiğine dair haberler geldi. Şimdi Türk büyük kulübü Galatasaray, stoper oyuncusunu transfer etmek için teklif vermeye hazırlanıyor" yorumu yaptı.

TRABZON DA İSTEDİ

Haberde ayrıca şu bilgiler verildi: Türk takımının, Erik Sviatchenko'yu alabilmeleri için öncelikle kulüpteki yabancı sayısını 14'e düşürmeleri gerekiyor. Ayrıca Sviatchenko'nun Türk futboluyla bağlantısı da ilk değil. Geçmişte Trabzonspor da ona ilgi gösterdi. Ancak şimdi Galatasaray'ın onu transfer etme ihtimali yüksek görünüyor." BT gazetesi, gelecek sezon Premier Lig'de oynayacak olan Brentford'un da oyuncu için devreye girme ihtimalinden bahsetti. Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erik Sviatchenko'nun güncel Transfermarkt değeri 2 milyon euro...

Kariyeri boyunca 330 maçta görev yaptı, 26 gol atıp, 24 de asist yaptı. Uzun boyu ile dikkat çeken ve hücumda da oldukça etkili olan Sviatchenko savunmada pes etmeyen yapısıyla tanınıyor.

29 yaşında ve 1.85 boyundaki Sviatchenko, Celtic'te de forma giydi. Midtjylland'ın kaptanlığını yapan 29 yaşındaki stoper 5 kez de Danimarka Milli Takımı'nda görev yaptı.

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