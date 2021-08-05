Galatasaray Avrupa yolunda! İşte Galatasaray-St. Johnstone maçı muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, St. Johnstone maçının ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu bugün sahada olacak. Ayrıca iyileşen Taylan da takımdaki yerini alacak. Alexandru Cicaldau ise eski takımı ile Konferans Ligi'nde oynadığı için bugün yok.
TURU GEÇERSE RANDERS'LA EŞLEŞECEK
Bugün avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle eşleşecek.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed.
ST. JOHNSTONE: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane.
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