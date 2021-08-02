Galatasaray'da, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği sürüyor. Muslera ve Fatih’in yanına bir kaleci daha transfer etmek isteyen sarı kırmızılılar, Ataberk Dadakdeniz ile temasa geçmişti. 21 yaşındaki genç eldivenin, taliplerinin arttığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Muslera ve Fatih'in yanına bir kaleci daha transfer etmek isteyen Galatasaray, bir süre önce Bursaspor'dan ayrılan Ataberk Dadakdeniz ile temasa geçmişti.

Takvim'de yer alan habere göre, TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in G.Saray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.

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