02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Felipe Melo bombası!

G.Saray'dan Felipe Melo bombası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Terim, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo'nun yeniden Galatasaray'a gelebileceğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, transfer gündemiyel ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, Felipe Melo bombasını patlattı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, deneyimli teknik adam, G.Saray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen 38 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yeniden sarı-kırmızılı kulübe dönebileceğini söyledi.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Terim, "Felipe Melo hala Galatasaray'a gelebilir. 38 yaşında ama Brezilya Ligi'nde oynadığı takım son 2 senedir şampiyon. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz, Galatasaray'a gelmek istiyor." dedi.

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