04 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Altınordu'nun genç oyuncusu Enis Destan'ın transferi için harekete geçti!

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! Genç oyuncu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Altınordu'nun genç oyuncusu Enis Destan'ı gündemine aldı. Cimbom İzmir ekibiyle temasa geçerek genç futbolcu için şartları sordu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor.

Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezon da 20 yaşındaki Barış Alper YılmazKeçiörengücü'nden almıştı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan.

Galatasaray, genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartları sordu.

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