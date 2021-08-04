Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Hedef ise Adam Ounas...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş ile Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi. Portekiz basını, Napoli'de forma giyen Adam Ounas'ın Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (BJK GS transfer haberi)
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer gündemi hareketlendi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın hedefindeki isim ortaya çıktı. Portekiz basınından Pacol do Esporte'de yer alan habere göre iki dev kulüp, Napoli'de forma giyen Adam Ounas'a talip oldu. İki kulübün bu transferdeki rakibinin Atlanta United olduğu ifade edildi.
ADAM OUNAS KİMDİR?
24 yaşındaki Cezayirli futbolcu kariyerine Nice'te başladı. Sırasıyla Napoli, Cagliari ve Crotone'de forma giyen Ounas, geride bıraktığımız sezonu Crotone'de kiralık olarak geçirdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan başarılı oyuncu, sağ kanatta forma giyiyor. Ayrıca sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Cezayir Milli Takımı formasını 14 kez terleten Ounas, 4 de gole imzasını attı.
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