04 Ağustos 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Porto Min-Jae Kim için yarışta!

Min-Jae Kim paylaşılamıyor! G.Saray'a rakip çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da, transfer hareketliliği sürüyor. Sarı kırmızılılarda, PSV maçında yapılan savunma hataları sonrası stoper takviyesi yapılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen Kim Min-Jae'yi gündemine alan Cimbom, transferde Porto ile yarışta. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Oynanan 4 maçta Galatasaray savunması önemli açıklar verirken stoper transferi de öncelikler arasında...

Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Terim'in bir numaralı gözdesi ise Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen Kim Min-Jae... Koreli stoper için sarı-kırmızılıların en önemli rakibi ise Porto

İki takım da transferi bitirmek için yoğun görüşmeler yapıyor. Guoan, 6 milyon euro bonservis bedeli isterken Galatasaray ise öncelikle satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Buna karşılık Porto ile yapılan görüşmeler durmuştu. Ancak Portekiz savunmasının kötü performansı üzerine onlar da Kim Min-Jae için yeniden harekete geçti. Galatasaray ile Porto arasındaki yarıştan kim galip ayrılacak zaman gösterecek.

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