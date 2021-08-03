03 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor Galatasaray'dan Gökay Güney'i kiraladı!

G.Saray'da ayrılık! TFF 1. Lig'in yolunu tuttu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

Galatasaray'da yeni sezon öncesi bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılıların 22 yaşındaki stoperi Gökay Güney, kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un yolunu tuttu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'ın futbolcusu stoper Gökay Güney'i 1 yıl daha kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gökay Güney ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşıldığı duyuruldu.

Galatasaray takımının alt yapısında yetişen Gökay, geçen sezon da kiralık olarak bordo-beyazlı formayı giymişti.

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