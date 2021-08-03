03 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar rakibini eleyip play-offlara katılmak isterken, geçtiğimiz günlerde başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim transferde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını rica ettiğini söylerken; Fatih Terim ise yabancı bir stoper almak istediklerini belirtti. Bu açıklamalardan sonra gözler Galatasaray'a hangi oyuncuların geleceğine çevrilirken, deneyimli teknik adamın transfer listesi de ortaya çıktı. Terim, yönetimle temasa geçip transferlerin bitirilmesini istedi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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