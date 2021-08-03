03 Ağustos 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar rakibini eleyip play-offlara katılmak isterken, geçtiğimiz günlerde başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim transferde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını rica ettiğini söylerken; Fatih Terim ise yabancı bir stoper almak istediklerini belirtti. Bu açıklamalardan sonra gözler Galatasaray'a hangi oyuncuların geleceğine çevrilirken, deneyimli teknik adamın transfer listesi de ortaya çıktı. Terim, yönetimle temasa geçip transferlerin bitirilmesini istedi. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:57
ABONE OL
  • 1
  • 19
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...

Geçtiğimiz sezon averaj farkıyla ikinci sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile eşleşmiş ve 2 maç sonunda toplam 7-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla 5 ve 12 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Cimbom, İskoç temsilcisini elemesi halinde Danimarka'nın Randers takımıyla 19 ve 26 Ağustos'ta kozlarını paylaşacak.

  • 3
  • 19
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...

Aslan, St. Johnstone'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve Vojvodina-LASK maçının galibiyle eşleşecek.

  • 4
  • 19
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...

Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki olası tüm rakipleri belli olurken, Cimbom gelecek sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına da hız verdi.

  • 5
  • 19
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim listesini verdi yönetim harekete geçti! Transferler peş peşe...

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla biraraya gelen teknik direktör Fatih Terim, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve bir yabancı stoper almak istediğini açıklamıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör