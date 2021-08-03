03 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde gaza basan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Altınordu forması giyen ve adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Enis Destan'ı renklerine bağlamak için harekete geçecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Galatasaray'ın Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için şartlarını soruşturduğu öğrenildi. Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis Destanoğlu için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Takvim'in haberine göre; bu sezon önemli gençleşme operasyonuna imza atan Galatasaray'ın öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun durumunu beklediği, buradan çıkacak kiralama ve satın alma opsiyonlarına göre Enis için de son kararını vereceği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan ve geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de 27 maçta 12 gol atıp, 3 asist yapan Enis, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

ENİS DESTAN KİMDİR?

15 Haziran 2002'de İzmir'de dünyaya gelen Enis Destan, futbola Altınordu altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında A takıma yükselen 19 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Enis Destan'ın güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.

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