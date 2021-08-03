ENİS DESTAN KİMDİR?

15 Haziran 2002'de İzmir'de dünyaya gelen Enis Destan, futbola Altınordu altyapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında A takıma yükselen 19 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Enis Destan'ın güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.

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