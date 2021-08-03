Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşti. Peki, Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz mi olacak? İşte tüm merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 2 maç sonunda 7-2'lik skorla elenen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmiş ve İskoçya'nın St. Johnstone temsilcisiyle eşleşmişti.

Hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY'IN ST. JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel.

St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda St. Johnstone'u ağırlayacak. Galatasaray-ST. Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Dev mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

GALATASARAY'IN PLAY OFF TURU RANDERS

Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya gelecek.

G.SARAY ELENİRSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Johnstone'ı eleyemezse; UEFA Konferans Ligi ön elemesi play-off turunda "Vojvodina-LASK" eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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