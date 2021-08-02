UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak olan Fenerbahçe’nin rakibi saat 14.00’te belli olacak. Sarı-lacivertlilerin rakipleri arasında ezeli rakibi Galatasaray da yer alıyor. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor'un da muhtemel rakipleri belli olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'nin bu sezon sahne alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura saat 14.00'te başlayacak. Tam 2 sezon sonra Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turunda ezeli rakibi Galatasaray'la da karşılaşma ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılıların 3. eleme turunda karşılaşacağı St. Johnstone'u geçmesi halinde ezeli rakiplerin gruplar öncesi son mücadelede karşı karşıya gelmeleri söz konusu. UEFA, son yaptığı değişiklikle aynı ülke takımlarının birbirleriyle rakip olma engelini ortadan kaldırmıştı. Bu arada Fenerbahçe, play-off turunda ilk maçı 19, rövanşı ise 26 Ağustos'ta oynayacak.

Öte yandan üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlenecek.

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