02 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Cagliari talip oldu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mbaye Diagne konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız forvet için 5 milyon euro talep ederken İtalyan ekibi Cagliari 4 milyon euro önerdi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari'nin devrede olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre İtalyan ekibin, takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Senegalli golcüyle doldurmayı planladığı ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Cagliari'nin 4 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon euro'da ısrar ettiği öğrenildi. Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü atmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası