02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Cagliari talip oldu

Diagne'ye İtalyan kancası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mbaye Diagne konusunda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız forvet için 5 milyon euro talep ederken İtalyan ekibi Cagliari 4 milyon euro önerdi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari'nin devrede olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre İtalyan ekibin, takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Senegalli golcüyle doldurmayı planladığı ifade edildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Cagliari'nin 4 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 5 milyon euro'da ısrar ettiği öğrenildi. Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü atmıştı.
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