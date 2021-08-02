Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland ile ilgili de bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)