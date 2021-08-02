02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

G.Saray'ın kare ası!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden ve transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da, stoper arayışları hızlandı. İyi teklifler gelmesi halinde Luyindama ve Marcao'yu satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in olumlu sunduğı Japhel Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic ve Riechedly Bazoer'den en az ikisini kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın kare ası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray'da her ne kadar bu aralar çokça Morutan transferi konuşulsa da Fatih Terim'in önceliği savunma… Tecrübeli teknik adam, Luyindama'nın yerine güçlü, uzun boylu, rakiplerine korku verecek bir stoper arıyor. İkinci etapta ise ihtiyaçları olan mali kolaylığı sağlayacak satışı Marcao ile gerçekleştirip yerine sol stoper transferini bitirmek amacında...

G.Saray'ın kare ası!

Christian Luyindama'nın yerine sağ stoperde iki aday ön plana çıkmış durumda... Fotomaç'ın haberine göre bu isimler, Tottenham'dan Tanganga ile Pekin'den Min-Jae Kim. Ayrıca Anel Ahmedhodzic ve Riechedly Bazoer de Galatasaray'ın takibindeki oyuncular. Tottenham, Tanganga için Premier Lig'den bazı takımlarla görüşme halinde...

G.Saray'ın kare ası!

Asıl gözde Min için Porto dahil pek çok üst düzey Avrupa takımı görüşmeler yapılıyor. Fatih Terim, Pekin'i çalıştıran yakın dostu Slaven Bilic üzerinden Güney Koreliyi yokluyor.

G.Saray'ın kare ası!

Sarı-kırmızılılarda Bazoer konusunda ise bekleyiş sürüyor. Cimbom, oyuncunun kulübü Vitesse ile görüşmelerini sürdürürken, yüksek bonservis bedeli isteyen Hollanda ekibinden indirim bekliyor.

G.Saray'ın kare ası!

Ahmedhodzic ise gelmeye hazır… Malmö de ikna edilmiş durumda. Buna karşılık diğer adaylar konusunda aşama olmazsa Boşnak asıllı oyuncuya dönülecek. PSV karşısında yenilen 7 gol nedeniyle savunma mutlaka takviye edilecek ancak bu takviyeler için doğru zaman beklenecek.

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