Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland ile ilgili de bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferini istediği oyuncular arasında yer alan Olimpiu Morutan için açıklamada bulundu. Basın mensuplarıyla Florya'da kahvaltıda bir araya gelen tecrübeli hoca, bir süredir gündemde olan Rumen oyuncuyla ilgili, "Hiç resmi görüşmemiz olmadı" sözlerini kullandı.

Görüntü verilmeyen ve kayıt cihazlarının kullanılmadığı toplantıda Borussia Dortmund'un ünlü ismi Erling Haaland da konuşuldu. Fotomaç'ya yer alan haberde, Norveçli yıldızın ilk dönemlerinde scout ekibi tarafından önerildiğini anlatan Terim, "Haaland'ı scout ekibi buldu ve beğendik Necati Ateş ve Ümit Davala'yı izlemeleri için gönderdik, onlar da 'hemen alınsın' dedi ama 17 yaşında biri için 9 milyon euro istendi" dedi.

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