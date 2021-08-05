06 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan tazminat davası açıklaması!

G.Saray’dan tazminat davası açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Galatasaray'dan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam karşılaşacağı St. Johnstone maçı öncesi açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp, PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübe ciddi para cezaları verildiğini ve maddi cezaya sebep olan kişilere kulüp tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada;

"PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir. Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

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