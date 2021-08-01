Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bu sezon özellikle transferde Rumen futbolcular ağırlıklı hamleler yapılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Cicaldau'nun ardından Morutan için pazarlıklarını sürdürürken şimdi de Juventus'un savunma oyuncusu Radu Dragusin'in peşine düştü. İşte Galatasaray'ın transfer planı ve detayları... (GS spor haberleri)