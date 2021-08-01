01 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündeminde olan Morutan'a flaş sözler

Flaş Morutan sözleri: Rumen mucize
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın uzun süredir takipte olduğu ve takıma katmak istediği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan için İngiliz Akhill Fisher'in hazırladığı scout raporunda flaş detaylar ortaya çıktı. Fisher,"Morutan genellikle ana forvetin arkasında ya da ters kanat olarak sağ kanatta merkezi olarak oynayan heyecan verici bir oyun kurucu... Oyunun temposuna adapte olma esnekliği nedeniyle pas oyunlarında yer almayı seven, üstün bir takım oyuncusu… " ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın son gözdesi Olimpiu Morutan... Fatih Terim, onun için, "Zevk veren bir futbolcu... Alınması için başkanla görüşeceğim" ifadesini kullandı. Menajeri İstanbul'a geldiğini duyurdu. Fotomaç'ın haberine göre son olarak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz" açıklamasını yaptı. Şimdi gözler iki kulüp arasındaki görüşmelerde... Peki 22 yaşındaki on numara nasıl bir oyuncu?

PAS OYUNLARINI SEVİYOR

Bunun için Olimpiu Morutan'ı A'dan Z'ye inceleyen İngiliz Akhill Fisher'in hazırladığı scout raporuna göz atmakta fayda var. İşte "Rumen mucize çocuk" başlığıyla yayınlanan rapordan dikkat çeken bölümler: Morutan genellikle ana forvetin arkasında ya da ters kanat olarak sağ kanatta merkezi olarak oynayan heyecan verici bir oyun kurucu... Oyunun temposuna adapte olma esnekliği nedeniyle pas oyunlarında yer almayı seven, üstün bir takım oyuncusu…
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