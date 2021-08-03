03 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşmeleri sonucunda yeni futbolcular listeye eklendi. Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu gibi isimler gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Atakan Dadakdeniz ile ilgileniyor. TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in G.Saray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

FELIPE MELO

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ta oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, yıldız ismin Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Hali Dervişoğlu için girişimler sürüyor. Başkan Burak Elmas, Brentford'un kararının beklendiğini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

CLAUDINHO

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Morutan'dan vazgeçti. Aslan'ın listesindeki bir diğer 10 numara Bragantino forması giyen ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho. Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

JAPHET TANGANGA

Gençleşme yoluna giden Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Aslan'ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama ile genç yıldızı kadrosuna katmak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

RIECHEDLY BAZOER

Galatasaray, stoper arayışlarını sürdürürken, daha önce de gündemine gelen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Hollandalı stoper için Galatasaray'ın yanı sıra Lyon, Marsilya, Lille ve Benfica da devrede.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Luiz Araujo, Claudinho, Halil Dervişoğlu... | GS haberleri

LUIZ ARAUJO

Morutan için frene basan Galatasaray yönetimi alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Luiz Araujo gündeme geldi. Galatasaray, 6 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

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