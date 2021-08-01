Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Rumen savunma! Radu Dragusin planı belli oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bu sezon özellikle transferde Rumen futbolcular ağırlıklı hamleler yapılmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Cicaldau'nun ardından Morutan için pazarlıklarını sürdürürken şimdi de Juventus'un savunma oyuncusu Radu Dragusin'in peşine düştü. İşte Galatasaray'ın transfer planı ve detayları... (GS spor haberleri)
Stoper transferini çok ciddi bir şekilde gündemine alan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor. Tottenham formasını giyen Tanganga için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Radu Dragusin oldu... Son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran yönetim, Juventus formasını giyen genç yıldız için harekete geçme kararı aldı.
2 YIL ÖNCE TRANSFER OLMUŞTU
Takvim'in haberine göre 19 yaşındaki Radu Dragusin 2 yıl önce İtalyan kulübünün altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arası A takıma yükseldi.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.
HEDEF; BONSERVİSİYLE ALABİLMEK
Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk planda genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi.
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