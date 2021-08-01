Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Rumen savunma! Radu Dragusin planı belli oldu

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.