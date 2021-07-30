Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. Defansa takviye yapması beklenen Cimbom'un, Tottenham'dan Japhet Tanganga için teklif yaptığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın Telegraph'tan derlediği habere göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.