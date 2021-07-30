30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. Defansa takviye yapması beklenen Cimbom'un, Tottenham'dan Japhet Tanganga için teklif yaptığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı

Fotomaç'ın Telegraph'tan derlediği habere göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu sarı kırmızılı takıma kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a dev stoper! Japhet Tanganga için resmi teklif yapıldı

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

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