Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali Morutan'ı resmen açıkladı! "Galatasaray'la anlaştık"
Transfer döneminde 6 ismi kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. FCSB Başkanı Gigi Becali, Olimpiu Morutan transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray bir yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar FCSB Kulübü'nün genç futbolcusu Olimpiu Morutan için kulübü ile anlaşmaya vardı. Rumen kulübünün başkanı Gigi Becali "Galatasaray'la anlaşmaya vardık. Transfer kısa sürede sonuçlanacak" açıklaması ile transferi duyurdu.
BAŞKAN TRANSFERİ AÇIKLADI
FCSB Kulübü'nün sahibi Gigi Becali, bombayı patlattı. AS Romanya'ya konuşan Becali, transferin bittiğini söyledi. Becali, "Morutan için G.Saray'la anlaştık. Transfer kısa süre içinde sonuçlanacak. Avrupa'dan elendik ve onu satacağım" dedi! 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun G.Saray'a transferi bir anlamda resmi ağızdan doğrulandı.
Becali daha önce yıldız futbolcu için 10 milyon euro istediğini söylemişti. Transferin maddi boyutları önümüzdeki günlerde netleşecek. Morutan, geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Son dönemde yaptığı hamlelerle orta alandaki boşluğu kapatan Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu devam edecek.
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