31 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona eren Galatasaray eksik bölgelere takviye yapacak. Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba gibi isimleri de gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

ARDA KIZILDAĞ

Yeni yebancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Galatasaray, stopere takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş ile de anılan Gençlerbirliği'nin genç stoperi Arda Kızıldağ, Aslan'ın gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

HERNANI

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak istiyor. Portekizli oyuncu için Benfica'ya 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuyu takımda tutmak istemesi sonrasında ret yanıtı almıştı. Benfica'nın kararının değişmesi transferin son gününe kadar beklenecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

CHANCEL MBEMBA

Yerli ve yabancı stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takım Porto ile dikkat çeken Chancel Mbemba'nın şartlarını soruşturuyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan Mbemba takımdan gönderilmek istenen Luyindama'nın milli takımdan arkadaşı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

JAPHET TANGANGA

Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Tottenham forması giyen 22 yaşındaki stoper Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak istiyor. Aslan, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpiu Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'ya sattığı yazıldı.

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