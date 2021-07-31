Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba... | GS haberleri
Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona eren Galatasaray eksik bölgelere takviye yapacak. Genç ve dinamik bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Olimpiu Morutan, Japhet Tanganga, Chancel Mbemba gibi isimleri de gündemine aldı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
ARDA KIZILDAĞ
Yeni yebancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Galatasaray, stopere takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş ile de anılan Gençlerbirliği'nin genç stoperi Arda Kızıldağ, Aslan'ın gündemine geldi.
AURELIO BUTA
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.
HERNANI
Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak istiyor. Portekizli oyuncu için Benfica'ya 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuyu takımda tutmak istemesi sonrasında ret yanıtı almıştı. Benfica'nın kararının değişmesi transferin son gününe kadar beklenecek.
CHANCEL MBEMBA
Yerli ve yabancı stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takım Porto ile dikkat çeken Chancel Mbemba'nın şartlarını soruşturuyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi olan Mbemba takımdan gönderilmek istenen Luyindama'nın milli takımdan arkadaşı.
JAPHET TANGANGA
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Tottenham forması giyen 22 yaşındaki stoper Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak istiyor. Aslan, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunacak.
OLIMPIU MORUTAN
Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpiu Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'ya sattığı yazıldı.
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