01 Ağustos 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ısrarı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 2021-2022 sezonu öncesinde bambaşka bir oluşum adımı atıldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon gerçekleşen transferlerde daha çok yerli oyuncu isimlere yöneldi. Buna göre sarı-kırmızılılar geçen sezon takıma katıldıktan sonra oldukça faydalı işlere imza atan Halil Dervişoğlu için girişimlere balşadı. (GS spor haberleri)
Yerli bir forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fotomaç'ın haberine göre Halil Dervişoğlu'nu tekrar kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç golcü için yönetim yeniden harekete geçti. Daha önce 5 milyon euro'dan kapı açan Brentford'un Halil'e başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve artık kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
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