01 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ısrarı!

GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 2021-2022 sezonu öncesinde bambaşka bir oluşum adımı atıldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon gerçekleşen transferlerde daha çok yerli oyuncu isimlere yöneldi. Buna göre sarı-kırmızılılar geçen sezon takıma katıldıktan sonra oldukça faydalı işlere imza atan Halil Dervişoğlu için girişimlere balşadı. (GS spor haberleri)

Yerli bir forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fotomaç'ın haberine göre Halil Dervişoğlu'nu tekrar kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç golcü için yönetim yeniden harekete geçti. Daha önce 5 milyon euro'dan kapı açan Brentford'un Halil'e başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve artık kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
En az bir stoper alınacak! Terim listeyi yönetime sundu En az bir stoper alınacak! Terim listeyi yönetime sundu
Cimbom'a Rumen stoper! Cimbom'a Rumen stoper!
Flaş Morutan sözleri: Rumen mucize Flaş Morutan sözleri: Rumen mucize
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör