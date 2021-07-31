31 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni transfer Patrick van Aanholt'a özel program!

Cimbom'da van Aanholt'a özel program!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Patrick van Aanholt'u 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım, Hollandalı sol bek için özel bir program ayarladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

EURO 2020'de Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan Galatasaray'ın yeni transferi Patrick Van Aanholt bir ay tatil yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım ile ilk idmanına çıkan van Aanholt için özel program hazırlandı.

Aanholt'un kısa sürede takım arkadaşlarıyla fiziksel olarak aynı seviyeye gelmesi planlanıyor.

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