Galatasaray'da yeni transfer Patrick van Aanholt'a özel program!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma 6 oyuncu takviyesi yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da ayrılacak futbolcuları da belirliyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam yıldız ismin gelecek planlarında yer almadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)