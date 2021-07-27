27 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey sağlık kontrolünden geçti

Sacha Boey sağlık kontrolünden geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transferlerinden Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.


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