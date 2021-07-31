31 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma 6 oyuncu takviyesi yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da ayrılacak futbolcuları da belirliyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam yıldız ismin gelecek planlarında yer almadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021
Galatasaray'da PSV maçlarında sergilenen futbol teknik direktör Fatih Terim'i memnun etmedi. Başkan Burak Elmas'la görüşen tecrübeli çalıştırıcı, toplantı sonrası radikal kararlara imza attı.
Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

YENİ TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray'da yeni transferler Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt'un lisansları çıktı. TFF'ye bildirilen listede yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Berkan İsmail Kutlu ismi yer alırken, Çaykur Rizespor ile devam eden dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamadı.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

BAŞKANLA AYNI GÖRÜŞTE

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cezayirli futbolcuya bu sezon kendisini düşünmediğini iletti, teknik direktör Fatih Terim de PSV ile oynanan son maçta görev vermeyerek başkan ile aynı düşüncede olduğunu gösterdi.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

TERİM ÜZERİNİ ÇİZDİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da, Soffiane Feghouli'nin artık hiç düşünülmediği net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda en fazla kazanan oyuncular arasında bulunan Cezayirli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından da silindi.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

KADERİ DEĞİŞMEDİ

Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli'nin kaderi değişmedi.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

İSTENMEYEN ADAM

Cezayirli futbolcu şimdi de "istenmeyen adam" ilan edildi. Tecrübeli futbolcu ile önce Başkan Burak Elmas bir toplantı yaptı, yeni sezonda kadroda düşünmediklerini söyledi.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

SADECE 29 DAKİKA

Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro ücreti bulunan 31 yaşındaki futbolcu, PSV Eindhoven ile yapılan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçlarında sadece 29 dakika şans buldu. Terim, rövanş maçında Feghouli'yi sahaya sürmeyerek bir anlamda gözden çıkardığı mesajını tecrübeli futbolcuya iletti.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Feghouli'ye karşı bakış açısının olumsuz olmasının en önemli nedeninin, görüşmelerde sergilediği tavır olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

FALCAO GİBİ YAKLAŞMADI

Falcao'nun ayrılma konusunda daha iyi niyetli davrandığını düşünen sarı-kırmızılılar, buna karşın Cezayirli futbolcunun olumlu adım atmadığını belirtiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

G.SARAY KARNESİ

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayı 133 kez giydi. Feghouli bu süre zarfında 29 gol ve 27 asist üretti. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'da 4 kupa kazandı. Feghouli, parçalı forma altında iki Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

MARCAO'YA SHAKHTAR DONETSK KANCASI!

Galatasaray'ın savunmasının önemli isimlerinden Marcao Teixeira'ya sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Roberto De Zerbi'yi takımın başına getiren Shakhtar'ın, sarı-kırmızılılara teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Marcao'nun bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray cephesi, bu fiyattan aşağı gelecek teklifleri değerlendirilmeye almayacak. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

LUYINDAMA RUS EKİPLERİNİN RADARINDA!

Geçtiğimiz sezon formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, yeni sezona da iyi başlangıç yapamadı. PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında vasat bir görüntü ortaya koyan Kongolu stopere gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Fatih Terim'in onayı doğrultusunda alınan karar, Luyindama ile de paylaşıldı ve Kongolu futbolcunun menajerine de bilgi verildi. 27 yaşındaki futbolcuya Rusya'dan talipleri olduğu kaydedilirken, sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euroluk teklif bekliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

FALCAO'YA 3 TALİP BİRDEN!

Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonucu istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao hayal kırıklığı yaşattı. Kolombiyalı santrfor, yüksek maaşı nedeniyle sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği isimlerden biri oldu

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Cimbom'un satış listesine koyduğu deneyimli futbolcu 3 kulübün yakın takibinde bulunuyor. Falcao için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Al-Sadd haricinde, ABD MLS Ligi'nden Nashville kulübünün ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

DIAGNE'YE RESMEN TALİP OLDULAR

G.Saray'daki performansı tartışılsa da gollerine devam eden Mbaye Diagne'ye Cagliari resmen talip oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Premier Lig'de mücadele eden West Bromwich'e kiralanmasına karşın 11 golle G.Saray'ın 2020-21 sezonunda en çok skor katkısı sağlayan ismi olan Diagne için İtalyanlar devreye girdi.

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