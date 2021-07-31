Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma 6 oyuncu takviyesi yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da ayrılacak futbolcuları da belirliyor. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam yıldız ismin gelecek planlarında yer almadığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
YENİ TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKTI
Galatasaray'da yeni transferler Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt'un lisansları çıktı. TFF'ye bildirilen listede yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Berkan İsmail Kutlu ismi yer alırken, Çaykur Rizespor ile devam eden dava nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılamadı.
BAŞKANLA AYNI GÖRÜŞTE
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cezayirli futbolcuya bu sezon kendisini düşünmediğini iletti, teknik direktör Fatih Terim de PSV ile oynanan son maçta görev vermeyerek başkan ile aynı düşüncede olduğunu gösterdi.
TERİM ÜZERİNİ ÇİZDİ
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da, Soffiane Feghouli'nin artık hiç düşünülmediği net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda en fazla kazanan oyuncular arasında bulunan Cezayirli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından da silindi.
KADERİ DEĞİŞMEDİ
Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli'nin kaderi değişmedi.
İSTENMEYEN ADAM
Cezayirli futbolcu şimdi de "istenmeyen adam" ilan edildi. Tecrübeli futbolcu ile önce Başkan Burak Elmas bir toplantı yaptı, yeni sezonda kadroda düşünmediklerini söyledi.
SADECE 29 DAKİKA
Bir sene daha sözleşmesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro ücreti bulunan 31 yaşındaki futbolcu, PSV Eindhoven ile yapılan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçlarında sadece 29 dakika şans buldu. Terim, rövanş maçında Feghouli'yi sahaya sürmeyerek bir anlamda gözden çıkardığı mesajını tecrübeli futbolcuya iletti.
TAVRI DİKKAT ÇEKTİ
Feghouli'ye karşı bakış açısının olumsuz olmasının en önemli nedeninin, görüşmelerde sergilediği tavır olduğu öğrenildi.
FALCAO GİBİ YAKLAŞMADI
Falcao'nun ayrılma konusunda daha iyi niyetli davrandığını düşünen sarı-kırmızılılar, buna karşın Cezayirli futbolcunun olumlu adım atmadığını belirtiyor.
G.SARAY KARNESİ
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayı 133 kez giydi. Feghouli bu süre zarfında 29 gol ve 27 asist üretti. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'da 4 kupa kazandı. Feghouli, parçalı forma altında iki Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
MARCAO'YA SHAKHTAR DONETSK KANCASI!
Galatasaray'ın savunmasının önemli isimlerinden Marcao Teixeira'ya sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Roberto De Zerbi'yi takımın başına getiren Shakhtar'ın, sarı-kırmızılılara teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
Marcao'nun bonservisini 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray cephesi, bu fiyattan aşağı gelecek teklifleri değerlendirilmeye almayacak. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
LUYINDAMA RUS EKİPLERİNİN RADARINDA!
Geçtiğimiz sezon formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, yeni sezona da iyi başlangıç yapamadı. PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında vasat bir görüntü ortaya koyan Kongolu stopere gelecek teklifler değerlendirilecek.
Fatih Terim'in onayı doğrultusunda alınan karar, Luyindama ile de paylaşıldı ve Kongolu futbolcunun menajerine de bilgi verildi. 27 yaşındaki futbolcuya Rusya'dan talipleri olduğu kaydedilirken, sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euroluk teklif bekliyor.
FALCAO'YA 3 TALİP BİRDEN!
Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonucu istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao hayal kırıklığı yaşattı. Kolombiyalı santrfor, yüksek maaşı nedeniyle sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği isimlerden biri oldu
Cimbom'un satış listesine koyduğu deneyimli futbolcu 3 kulübün yakın takibinde bulunuyor. Falcao için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Al-Sadd haricinde, ABD MLS Ligi'nden Nashville kulübünün ilgisi bulunuyor.
DIAGNE'YE RESMEN TALİP OLDULAR
G.Saray'daki performansı tartışılsa da gollerine devam eden Mbaye Diagne'ye Cagliari resmen talip oldu.
Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Premier Lig'de mücadele eden West Bromwich'e kiralanmasına karşın 11 golle G.Saray'ın 2020-21 sezonunda en çok skor katkısı sağlayan ismi olan Diagne için İtalyanlar devreye girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası