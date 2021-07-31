Benfica'dan Galatasaray'a Gabriel önerisi! Gedson Fernandes yerine...
Transfer döneminde kadrosunu 6 isimle güçlendiren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i takımda tutmak isterken, Benfica'dan flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray'a, Benfica'dan sürpriz bir teklif geldi. Fernandes'i takımında görmek isteyen Fatih Terim'in en kilit transferlerden biri olarak gördüğü Portekizli için Galatasaray'a hafta sonu iyi haber gelmemişti.
Takvim'de yer alan habere göre Benfica'nın Gedson'u kadroda tutma kararını ilettiği görüşmede Galatasaray'a başka bir orta saha oyuncusu, Brezilyalı Gabriel'i önerdiği ortaya çıktı. Terim'in Rui Costa'ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan Galatasaray'a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel'in kiralık olarak verilebileceği iletildi.
Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek.
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