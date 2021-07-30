30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Rachid Ghezzal'a Feghouli engeli! Galatasaray...

Ghezzal'da flaş Feghouli detayı! Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal için girişimlere başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu transferden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçerken, Cezayirli yıldızın 'Aslan' olmama nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarını ise yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde bir süredir geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal vardı. Ancak Galatasaray, Ghezzal'ın transferini kapatırken bunun arkasında menajer Faddouli'nin her seferinde Sofiane Feghouli'yi gündeme getirmesinin yattığı ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Faddouli'nin "Feghouli'ye 3.85 milyon euro veriyorsunuz. Ghezzal, ligin en iyi oyuncusu en az onun kadar kazanmayı hak ediyor" diyerek sürekli fiyat yükselttiği öğrenildi. Nitekim Başkan Burak Elmas da "3.8 milyon euro'luk" maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini söylemişti.

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