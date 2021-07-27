Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun satışı sebebiyle Craiova'dan '2 milyon euro alacağı' iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çıkan söylentileri yalanlayan Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin yuzde 30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan!" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun satışı nedeniyle Craiova'dan '2 milyon Euro alacağı' iddiaları hakkında açıklama yaptı ve bu soylentileri yalanladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin yüzde 30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan! Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi ayrıca, "Craiova'ya teşekkur ederiz. Cunku Cicaldau'yu geliştirdiler, iyi bir oyuncu olmasına yardım ettiler. Yetenekli bulunduğu icin Galatasaray izledi ve transfer etti. Galatasaray'a transfer olduysa, zaten iyi bir oyuncudur. Bu transferde rolum yok. Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu" ifadelerini kullandı.

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