30 Temmuz 2021, Cuma
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Play-Off Turu'na doğrudan katılacak Fenerbahçe, ilk torbada yer alacak. Galatasaray ise St. Johnstone'ı geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.
1. TORBA
Play-Off Turu'na doğrudan katılacak 6 takım
2. TORBA
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndan (Şampiyonlar Yolu) gelen 6 takım
3. TORBA
UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yolu 3 Eleme Turu'ndan gelen takımlar
4. TORBA
UEFA Avrupa Ligi'ne lig yolu 3. Eleme Turu'ndan gelen takımlar
Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelebilir
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, St. Johnstone'ı geçip tur atlaması halinde Play-Off turunda Fenerbahçe ile eşleşebileceği açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruya göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimali oldukça yüksek olarak değerlendirildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
UEFA'nın Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, statü değişikliği nedeniyle aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği duyuruldu.
Play-Off Turu'na doğrudan katılacak Fenerbahçe, ilk torbada yer alacak. Galatasaray ise St. Johnstone'ı geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.
1. TORBA
Play-Off Turu'na doğrudan katılacak 6 takım
2. TORBA
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndan (Şampiyonlar Yolu) gelen 6 takım
3. TORBA
UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yolu 3 Eleme Turu'ndan gelen takımlar
4. TORBA
UEFA Avrupa Ligi'ne lig yolu 3. Eleme Turu'ndan gelen takımlar
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