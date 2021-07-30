30 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelebilir

UEFA'dan flaş karar! F.Bahçe ve G.Saray eşleşebilir
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 Giriş Tarihi: 30.07.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, St. Johnstone'ı geçip tur atlaması halinde Play-Off turunda Fenerbahçe ile eşleşebileceği açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruya göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimali oldukça yüksek olarak değerlendirildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

UEFA'nın Play-Off Turu kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, statü değişikliği nedeniyle aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği duyuruldu.

Play-Off Turu'na doğrudan katılacak Fenerbahçe, ilk torbada yer alacak. Galatasaray ise St. Johnstone'ı geçmesi halinde 4. torbada yer alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, ilk torbanın rakipleri, dördüncü torbadaki takımlar olacak. Bu açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşme ihtimal oldukça yüksek olarak değerlendirildi.

1. TORBA

Play-Off Turu'na doğrudan katılacak 6 takım

2. TORBA

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndan (Şampiyonlar Yolu) gelen 6 takım

3. TORBA

UEFA Avrupa Ligi'ne şampiyonlar yolu 3 Eleme Turu'ndan gelen takımlar

4. TORBA

UEFA Avrupa Ligi'ne lig yolu 3. Eleme Turu'ndan gelen takımlar
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Angelovski'den flaş açıklama! F.Bahçe ile görüştük Angelovski'den flaş açıklama! "F.Bahçe ile görüştük"
Erol Bulut F.Bahçe'den o ismi istiyor! Erol Bulut F.Bahçe'den o ismi istiyor!
Kanarya Fürth maçına hazır! Kanarya Fürth maçına hazır!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör