Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu: Elimden gelen her şeyi yapacağım

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, takımı için elinden geleni yapacağını ifade etti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Berkan Kutlu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde statlar boştu. Şimdi onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.

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