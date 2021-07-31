31 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga ısrarı! Transferde Jason Denayer detayı

Transferde birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, stoper ve sağ bekte görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu Japhet Tanganga'yı kiralamak istiyor. Sarı kırmızılılar, transferde Tangaga'nın kulübü Tottenham'a Jason Denayer örneğini gösterecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga ısrarı! Transferde Jason Denayer detayı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Yeni sezon öncesi stoper mevkisine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözünü Tottenham'ın genç futbolcusuna çevirmişti. Fotomaç'ın haberine göre, stoper ve sağ bekte görev yapabilen Japhet Tanganga'yı kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine yıldızını parlattığı Jason Denayer'i örnek gösterecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga ısrarı! Transferde Jason Denayer detayı

Cimbom, 2015'te M. City'den kiraladığı Belçikalı futbolcuyu 2017'de bir kez daha kadrosuna katarak yetiştirmişti. Maviler, Denayer'i o sezonun ardından tam 10 milyon euro'ya Fransız devi Lyon'a satmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga ısrarı! Transferde Jason Denayer detayı

Sarı-kırmızılı yönetim, Tanganga'nın sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklettirmek istiyor. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Tottenham'da sadece 13 maçta boy gösterebildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Japhet Tanganga ısrarı! Transferde Jason Denayer detayı

Futbola Londra ekibinde başlayan Tanganga, İngiliz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma terletti. Tottenham'la 2025'e kadar kontratı bulunan Tanganga için 500 bin ila 1 milyon Euro arasında bir kiralama teklifi yapılacağı belirtiliyor.

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