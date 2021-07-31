Futbola Londra ekibinde başlayan Tanganga, İngiliz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma terletti. Tottenham'la 2025'e kadar kontratı bulunan Tanganga için 500 bin ila 1 milyon Euro arasında bir kiralama teklifi yapılacağı belirtiliyor.

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