30 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu sağlık kontrolünden geçti!

Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu, sağlık kontrolünden geçti. 5 yıllık anlaşmaya varılan 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın 5 yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Ayrıca Kutlu, sağlık kontrolünün ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti.

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