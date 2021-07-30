Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu, sağlık kontrolünden geçti. 5 yıllık anlaşmaya varılan 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın 5 yıllığına kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Ayrıca Kutlu, sağlık kontrolünün ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti.

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