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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Berkan Kutlu imzaya geliyor!

Berkan Kutlu imzaya geliyor! İşte o tarih...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Galatasaray'dai flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Art arda bombaları patlatan sarı kırmızılılar, genç orta saha Berkan Kutlu transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Berkan'ın, geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile genç futbolcu Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağladı.

Fotomaç'ın haberine göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor'un geçen sezon İsviçre ekibi Sion'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncu için 3 milyon euro'ya 'evet' dediği öğrenildi.

Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 3 gol ve 2 asistle oynayan Kutlu, Ümit Milli Takım formasını da 2 kez terletti.

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