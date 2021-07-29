İsveç'te Malmö'de oynayan 22 yaşındaki Ahmedhodzic ise A Takım düzeyinde milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı. 1.92'lik boyuyla hava toplarında üstün olan Ahmedhodzic'e 4 milyon Euro değer biçiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği bu iki isim için resmi girişimler Luyindama'nın durumuna göre başlatılacak. 22 yaşındaki stoper Ahmedhodzic, Malmö'de 59 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

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