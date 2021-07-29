29 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Luyindama'nın yerine Bafode Diakite veya Anel Ahmedhodzic!

Galatasaray, 5 milyon Euro bedel biçtiği tecrübeli savunmacıya gelecek teklifleri bekliyor. Ayrılık gerçekleşirse bu bölgeye Bafode Diakite veya Anel Ahmedhodzic alınacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Luyindama'nın yerine Bafode Diakite veya Anel Ahmedhodzic!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde. Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi. Sabah'ın haberine göre, Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Fransa'dan Bafode Diakite ve İsveç'ten Anel Ahmedhodzic son olarak Aslan'ın radarına takıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Luyindama'nın yerine Bafode Diakite veya Anel Ahmedhodzic!

FATİH TERİM İKİSİNE DE ONAY VERDİ

Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta oynayan Fransız stoper Diakite, 56 maçta 5 gollük performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan stoper bombası! Luyindama'nın yerine Bafode Diakite veya Anel Ahmedhodzic!

İsveç'te Malmö'de oynayan 22 yaşındaki Ahmedhodzic ise A Takım düzeyinde milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı. 1.92'lik boyuyla hava toplarında üstün olan Ahmedhodzic'e 4 milyon Euro değer biçiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği bu iki isim için resmi girişimler Luyindama'nın durumuna göre başlatılacak. 22 yaşındaki stoper Ahmedhodzic, Malmö'de 59 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

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