02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı idman öncesi ödül aldı

Taylan yılın en iyisi seçildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı 1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti. 1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı da idman öncesi ödülünü aldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaları, hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan aldı.
Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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