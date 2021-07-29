Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan bir bomba daha! Olimpiu Morutan'ın menajeri İstanbul'a geliyor (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, bir transferi daha bitirmeye çok yaklaştı. Teknik direktör Fatih Terim'in, "Çok beğeniyorum" dediği Rumen yıldız Olimpiu Morutan'ın menajeri, sosyal medyadan İstanbul'a geleceğine dair uçak biletini paylaştı. Bu akşam gelecek olan menajer Florin Vulturar, Galatasaray yönetimiyle masaya oturup, mali şartları görüşecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampıyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildikten sonra transferde atağa kalkan ve Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, bir süre önce gündemine Olimpiu Morutan'ı almıştı. Rumen futbolcuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre, FCSB forması giyen 22 yaşındaki 10 numaranın menajeri Florin Vulturar, sosyal medya hesabından İstanbul'a geliş biletini paylaştı.
MAKUL BİR FİYATA OLABİLİR
Vulturar bir sorun çıkmazsa bugün 23:40'ta İstanbul'da olacak ve yarın da Galatasaray yönetimiyle masaya oturacak, mali şartları görüşecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında Morutan'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Terim, "Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir" yorumunu yapmıştı.
BECALI DUVARI
Sarı-kırmızılı takımın, Morutan'a ilgisinin artması Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'yi coşturdu. "Ülke futbolu için oyuncu satmayı düşünmüyorum" diyen Becali çark etti ve "10 milyon euro verirlerse transfer gerçekleşir" diye konuştu. Galatasaray ve oyuncu istiyor ancak Becali'yi aşmak çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.
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